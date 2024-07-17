نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الموسم الماضي من الكالتشيو صراعًا على اللقب بين إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس والذي حسمه الإنتر مبكرًا برصيد 94 نقطة بفارق 19 نقطة عن ميلان أقرب ملاحقيه.

تأهلت خمس أندية إيطالية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وهي: إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس وأتالانتا وبولونيا.

كما تأهل كلًا من روما صاحب المركز السادس ولاتسيو صاحب المركز السابع إلى بطولة الدوري الأوروبي.

شهد الموسم الماضي من بطولة الدوري الإيطالي هبوط ثلاثة أندية إلى دوري الدرجة الثانية وهي فروسينوني وساسوولو وساليرنيتانا.

بينما حسم كلا من بارما وكومو الصعود رسميًًا إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل في حين يتنافس كلا من كريمونيزي وفينيسيا على المركز الثالث.

موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2024-2025

حددت رابطة الدوري الإيطالي بداية الموسم الجديد والذي سينطلق يوم السبت 17 أغسطس المقبل بعد فترة بسيطة من نهاية بطولة الأولمبياد.

تقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات الدوري الإيطالي التي حصلت على حقوق بثها حصريا في الآونة الأخيرة.