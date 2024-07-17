نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب مصر الأولمبي لودية العراق.. موقف النني وزيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي، تشكيل الفريق لمواجهة العراق في المباراة الودية التي ستقام اليوم الأربعاء في فرنسا، والتي تُعد البروفة النهائية قبل خوض بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام العراق

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، محمد شحاتة، أحمد قطة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد زيزو، أسامة فيصل.

تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام العراق في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة رسمية نقل المباراة حتى الآن.

تأتي هذه المباراة بعد تعادل الفراعنة مع أوكرانيا 1-1 في أولى تجاربهم الودية، حيث يسعى ميكالي لاستكشاف المزيد من الأفكار حول التشكيلة المثالية وتجانس اللاعبين قبل بدء الأولمبياد.

من المقرر أن يبدأ منتخب مصر الأولمبي مبارياته في أولمبياد باريس بمواجهة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، ثم يلتقي بأوزبكستان يوم 27 يوليو، ويختتم مواجهاته أمام إسبانيا يوم 30 يوليو.