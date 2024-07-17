تاريخ منتخب مصر لكرة اليد في الأولمبياد.. مسيرة مشرفة وإنجازات لا تُنسى

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024) حيث تبدأ منافسات اللعبة يوم 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، برفقة منتخبات المجر والنرويج والدنمارك وفرنسا والأرجنتين.

وتتأهل 8 منتخبات إلى الدور التالي، بواقع أول 4 منتخبات في كل من المجموعتين الأولى والثانية، قبل أن تلتقي في الأدوار الإقصائية، وحتى المباراة نهائية، التي تقام 11 أغسطس المقبل.

وتعول الجماهير المصرية على منتخب مصر لكرة اليد لتحقيق انجاز جديد للرياضة المصرية بالأولمبياد وذلك نظرًا للعناصر المميزة في منتخب الفراعنة والذي حقق العديد من الانجازات عبر تاريخه.

تاريخ منتخب مصر لكرة اليد في الأولمبياد

يشارك منتخب مصر في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه كانت المشاركة الأولى لفراعنة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في برشلونة عام 1992، وحقق المركز الـ11.

ولم يغب منتخب مصر لكرة اليد عن الأولمبياد منذ مشاركاتها الأولى عام 1992 سوى مرة وحيدة في لندن 2012، حيث شاركت في نسخ 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020.

المشاركة الأفضل لمنتخب مصر لكرة اليد في الأولمبياد كانت في طوكيو 2020 وحصل على المركز الرابع في البطولة وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي الأولمبياد.

بينما حصل منتخب مصر على المركز السادس في أولمبياد أتالانتا 1996، كما احتل المركز السابع في أولمبياد سيدني 2000، وحصل على المركز التاسع في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ويملك المنتخب المصري لكرة اليد الكثير من الإنجازات، على المستوى القاري، حيث سبق أن توج بلقب بطولة أمم إفريقيا في 9 مناسبات سابقة، أعوام " 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022، 2024".

مواعيد مباريات منتخب مصر في الأولمبياد

الجولة الأولى: مصر × المجر - 27 يوليو - 12 ظهرًا.

الجولة الثانية: مصر × الدنمارك - 29 يوليو - 3 عصرًا.

الجولة الثالثة: مصر × فرنسا - 31 يوليو - 8 مساءً.

الجولة الرابعة: مصر × النرويج - 2 أغسطس - 10 مساءً.

الجولة الخامسة: مصر × الأرجنتين - 4 أغسطس - 12 ظهرًا.

