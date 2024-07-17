محافظ بني سويف يوجه مسؤولي القطاع الصحي بالتعامل المناسب مع المواطنين

اجتمع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمسؤولي قطاع الصحة للوقوف على الإجراءات المنفذة، حيال عدد من معوقات تقديم الخدمة الصحية على مستوى المستشفيات المركزية والتخصصية والعامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية، بجانب مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتلبية متطلبات خدمة صحية جيدة، لاسيما وأن القطاع الصحي في مقدمة القطاعات الحيوية التي توليها الدولة أهمية كبيرة.





حضر اللقاء الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف.

ناقش المحافظ الإجراءات العملية المنفذة لمنع أو الحد من أية تكدسات أو زحام أثناء حصول المواطنين على الخدمة والرعاية الصحية، من خلال تكثيف العمل وامكانية زيادة الأطقم الطبية في أوقات الذورة، وتنظيم عملية الدخول، وكذا إتاحة أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم، وتنفيذ التدابير اللازمة لتسلسل الإجراءات المتبعة وغيرها من الحلول غير التقليدية.

واستمع المحافظ لاستعراض تقرير المنظومة الصحية بشأن تأخر صرف بعض أدوية قرارات العلاج على نفقة الدولة، ونتائج عمل لجنة حصر النواقص من الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة واستبدال بعضها ببدائل متوفرة ، وذلك تحت إشراف الطب العلاجي، مع إعداد تقرير شامل يتم عرضه بنتائج عمل تلك اللجنة أولاً بأول.

فيما أفادت وكيل وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك ،حيث تم توفير كمية "175 "خرطوش أنسولين وزيادة منافذ التوزيع إلى" 5 منافذ" لتوزيع الأنسولين علي المواطنين،بجانب توفير كمية آخرى من الأنسولين بعدد( 130 فيال) وتم توزيعها علي المواطنين،إضافة إلى توفير كمية "40 فيال "أنسولين من مخزون طوارئ مركز الواسطي ،ومتابعة تنظيم عمليات التوزيع علي المرضي والقضاء علي مشكلة تكدس المواطنين وحصول جميع المترددين على المستشفى علي احتياجاتهم من الانسولين طبقا للقرارات الصادرة لكل مريض.

وتم التواصل والتنسيق مع طوارئ الوزارة والاتصال بالمخازن الاستراتيجية، وجار إرسال سيارات من المديرية لاستلام الكميات المخصصة للمحافظة من الأنسولين من مخازن إدارة الطوارئ بحلوان، بجانب قيام المديرية بتشكيل لجنة لحصر النواقص من الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة واستبدال بعضها ببدائل متوفرة ، وذلك تحت إشراف الطب العلاجي.

من جهته أضاف مدير فرع التأمين الصحي أنه يتم التنسيق مع الهيئة والجهات ذات الصلة بوزارة الصحة والتكامل مع مديرية الصحة، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر صرف الأدوية فور وصولها للمستحقين للتأمين الصحي، لاسيما الأدوية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى والأمراض المزمنة، ويتم عمل حصر بالنواقص من الأدوية واستبدال بعضها ببدائل متوفرة

من جهته، وجه المحافظ باستمرار المتابعة اللحظية الميدانية لكل المنشآت والمراكز الطبية، مؤكدًا أهمية التعامل المناسب مع المواطنين، وتوعيتهم بالاجراءات المناسبة والجهود المبذولة لتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية.