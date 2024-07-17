رئيس الوزراء: استغلال الأصول لا يعنى بيعها ونعمل على الاستفادة منها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيحية الوطنية للصناعية لم تتغير، والمعدة بالتعاون مع خبراء من مؤسسات دولية.





وتابع: "وجهت بوضع حيز التنفيذ، حيث أصبحت هذه الاستراتيجية موجودة، ونستطيع القول إن المسودة النهائية شبه انتهت، وكان توجيهي للزملاء على رأسهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية في البدء بهذه الاستراتيجية حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بـ العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض على قناة "إكسترا نيوز"،: "أعلنا وثيقة ملكية الدولة، وبرنامج طروحات قبل ذلك، ونعمل في هذا الإطار، لكن فكرة كلمة أصول الدولة غير المستغلة، ليس معناه أنني أبيعها، عندما يكون لدى منشأة أو مصانع أو هناجر متوقفة، وعندما أعقد اتفاق شراكة مع قطاع الخاص أنه يعيد تشغيلها وأن الدولة لا تبيعها، لكن هناك أصل معطل غير منتج غير مستغل".

وتابع: "القطاع الخاص يملك إمكانيات أفضل، ولدينا أصول غير مستغلة ومتوقفة ولا تعطي عائدا للدولة، وما نفعله ليس بيع لكن ندخل في شراكات مع القطاع الخاص لكي تعمل، بالتالي يحقق الفائدة الأهم".