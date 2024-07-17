الهيئة الإنجيلية تنظم حلقة نقاشية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (صور)

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جدة - نرمين السيد - حلقة نقاشية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
في بداية اللقاء، رحب الدكتور القس أندريه زكي بالحضور، مؤكدًا أنَّ الذكاء الاصطناعي هو القوة الجديدة المغيرة للعالم، ومن المهم أن يتحرك المتخصصون في دراسة هذا المجال الواعد للاستفادة منه.
وقال الدكتور حامد عبد الرحيم، أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إنَّ استخدام الذكاء الاصطناعي يخلق فرصًا جديدة في مجالات عديدة، كما يضعنا أمام تحديات أخلاقية وقانونية، وأنَّ ثمة احتياجًا لتشريع قوانين جديدة والتأكيد على أنَّ الذكاء الاصطناعي هو أداة يجب أن تستغل لتطوير مجالات كثيرة خصوصًا المجالات الطبية والمجالات التعليمية، مؤكدًا أنَّ مستقبل استخدام هذه الأدوات يعتمد على اختياراتنا.
وفي هذا السياق، قال هاني لبيب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، إنَّ تطور أدوات الذكاء الاصطناعي يضع الإنسانية أمام أسئلة تتعلق بمدى تداخل هذه الأدوات مع حقوق الإنسان والرقابة الرقمية والإعلام.
وأشار إلى أنَّ هذه الأسئلة لا تزال تحتاج إلى إجابات وافية تحتاج إلى مجهود بحثي كبير من المتخصصين.
حضر اللقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور حامد عبد الرحيم، أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة، وهاني لبيب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، ومستشار تحرير مجلة النسور، والقس محسن منير والقس عيد صلاح، مديري تحرير مجلة النسور، وعماد عدلي، رئيس قطاع الإعلام والإنتاج الفني بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة والباحثين والقسوس.
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