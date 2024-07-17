محافظ بورسعيد: توفير كل الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين (صور)

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جدة - نرمين السيد - اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد
واستعرض محافظ بورسعيد مع المستثمرين منظومة سير العمل داخل المنطقة الصناعية، والأنشطة و المنتجات التي تقدمها مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما استمع إلى شرح حول ما تم إنجازه من مشروعات صناعية مؤخرا ساهمت في تنمية القطاع الصناعي بجنوب بورسعيد.
وأعرب حبشي عن فخره بالنهضة التي تحققت على أرض بورسعيد في مجال الصناعة، مؤكدا مواصلة الجهود للإستمرار في تحقيق النهضة الصناعية بالمدينة الباسلة، وتطلعات السادة المستثمرين.
وأضاف محافظ بورسعيد أنه سيجرى تقديم كل التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كل الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين، و العمل دائما على توفير سبل الراحة للعاملين داخل الكيانات الصناعية، لتحقيق طفرة حقيقة في مجال الصناعة داخل بورسعيد.
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