محافظ بورسعيد: توفير كل الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين (صور)

عقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعا مع مستثمري المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجنوب بورسعيد.





واستعرض محافظ بورسعيد مع المستثمرين منظومة سير العمل داخل المنطقة الصناعية، والأنشطة و المنتجات التي تقدمها مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما استمع إلى شرح حول ما تم إنجازه من مشروعات صناعية مؤخرا ساهمت في تنمية القطاع الصناعي بجنوب بورسعيد.

وأعرب حبشي عن فخره بالنهضة التي تحققت على أرض بورسعيد في مجال الصناعة، مؤكدا مواصلة الجهود للإستمرار في تحقيق النهضة الصناعية بالمدينة الباسلة، وتطلعات السادة المستثمرين.

وأضاف محافظ بورسعيد أنه سيجرى تقديم كل التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كل الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين، و العمل دائما على توفير سبل الراحة للعاملين داخل الكيانات الصناعية، لتحقيق طفرة حقيقة في مجال الصناعة داخل بورسعيد.