نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير المدينة: الشباب عماد الوطن ومستقبله وثروته الحقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن جائزة المدينة المنورة هي إحدى المبادرات المهمة التي ارتبطت باسم المدينة وأسسها الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - رحمه الله - وكانت هذه الجائزة أحد الأعمال الجليلة التي أرساها للعمل على الارتقاء بمحاور ترتبط بتنمية المنطقة والمجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية بحضور أصحاب الفضيلة والمشايخ والأعيان ومديري الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

وأشار أمير المدينة المنورة إلى أن فئة الشباب هم عماد هذا الوطن ومستقبله، وهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن العظيم وهم عز وفخر هذه البلاد وضمان المستقبل، ومن هذا المنطلق ندعو إلى استثمار الشباب من خلال التعليم والتدريب والتمكين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

وأكد الأمير سلمان بن سلطان أن مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعمل خلال المرحلة القادمة، على التوسع في فروعها لتشمل القطاع التعليمي والقطاع الصحي وقطاع خدمات الحج والزيارة، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجميع ودعمهم للجائزة للوصول بها إلى مكانة مرموقة على مستوى العالم الإسلامي في ظل ما تتمتع به المدينة المنورة من مكانة فريدة في قلوب المسلمين.

وشهدت الجلسة استعراض دور جائزة المدينة المنورة في تعزيز أداء الجهات الحكومية بالمنطقة وتحفيز الإبداع والابتكار والتميز، من خلال طرح مجموعة من الجوائز والمبادرات وخلق روح التنافس بين القطاعات والأفراد على المستوى المحلي والوطني، لتعزيز التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للسكان والزوار، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.