نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تشارك جمهورها بصور من احتفالية العيد القومي المصري بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة مروة ناجي على مشاركة جمهورها بمجموعة صور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصور تعليقًا قالت فيها:" فخورة باشتراكي في احتفالية عيد القومي المصري ومرور ١٠٠ عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الفرنسية في قاعة جافو بباريس تحت رعاية السفارة المصرية بفرنسا".



تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، مشرفة مصر، كوكبة الشرق، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل حفل مروة ناجي في دمنهور

تستعد الفنانة مروة ناجي لإحياء حفل حفلًا غنائيًا كبيرًا على خشبة مسرح أوبرا دمنهور، وذلك يوم 9 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعه من أغانيها المميزة.

آخر أعمال مروة ناجي

يذكر أن آخر أعمال مروة ناجي، أغنية معلش، والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وهي من كلمات محمد صالح لباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا.

كلمات أغنية معلش



وجاءت كلمات أغنية "معلش" على النحو الآتي:

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا

كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا

بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا

يا خسارة عمرنا بيعدي

ولقينا زمنا مغفلنا

بنلف في ١٠٠ مليون دايرة

قاطعين الصوت

ومراكب واقفة ومش سايرة

وعمرنا بيفوت

ونشوف احاسيسنا بقت بايرة

بقى فيها جبروت

ليه كل ما نيجي يوم نفرح

يرعبنا الموت

أنا عمري سنين

مش فاكرة أنا منه غير كام يوم