مرشح جديد من الدوري الإنجليزي لخلافة ساوثجيت في تدريب منتخب إنجلترا

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أحمد جودة - القاهرة - بعد هزيمة منتخب إنجلترا أمام إسبانيا في نهائي يورو 2024، أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني للفريق، استقالته من منصبه، وهو الذي قضى 8 سنوات في قيادة الفريق الوطني، الهزيمة القاسية بهدفين مقابل هدف أدت إلى خسارة لقب كأس أمم أوروبا، وهذا ما دفع ساوثجيت إلى الاستقالة.

مرشح جديد من الدوري الإنجليزي لخلافة ساوثجيت

منذ إعلان استقالته، ترددت عدة أسماء لتولي خلافته في تدريب المنتخب الإنجليزي، من بينها اسم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وأظهر الآن اهتمامًا بالمنصب اسم جديد ينتمي إلى مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، يُعتبر المنافس المفاجئ لخلافة ساوثجيت في تدريب منتخب إنجلترا. بوستيكوجلو، المدرب الأسترالي الذي تولى تدريب توتنهام الصيف الماضي، قاد الفريق إلى موسم قوي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل المركز الخامس بعد بداية مثيرة.

التقارير تشير إلى أن جون ماكديرموت، مدير الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان يعجب بأسلوب بوستيكوجلو منذ فترة طويلة، معتبرًا إياه كخيار مثالي بناءً على مسيرته المهنية التي امتدت من تدريب منتخبات كبرى كأستراليا واليابان واسكتلندا، والآن مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتميز بوستيكوجلو بأسلوب لعب هجومي وعدواني، ما يتناسب مع الفلسفة التي يبحث عنها الاتحاد الإنجليزي لتطوير منتخبه الوطني في المرحلة القادمة.

يذكر أن بوستيكوجلو وقع عقدًا لمدة أربع سنوات مع توتنهام عندما انضم إليه في عام 2023، مما يعني أنه يمتلك الخبرة والاستقرار اللازمين لتولي مسؤولية منتخب بلاده في الفترة المقبلة.