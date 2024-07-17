نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيفا يزف خبرًا سارًا للزمالك (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك بشكل رسمي انتهاء أزمة المغربي خالد بو طيب لاعب الفريق الأبيض السابق ورفع حظر القيد عن القلعة البيضاء.

رفع حظر القيد في الزمالك

وكان المغربي خالد بو طيب قد أرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال الساعات القليلة الماضية مخالصة تُفيد بأن لديه اتفاقية خاصة به مع نادي الزمالك بشأن جدولة مستحقاته.

ونجح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في التوصل إلى اتفاق مع المغربي خالد بو طيب لجدولة مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء على ثلاثة دفعات.

وأرسل نادي الزمالك لمحامي خالد بو طيب مبلغ مليون يورو على أن يتم تقسيط باقي الغرامة على ثلاثة دفعات بواقع 466 ألف يورو قيمة كل قسط.

وفي نفس السياق، أصبح نادي الزمالك يمتلك الحق في قيد الصفقات الجديدة بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة بروكسي مساء غد الخميس ضمن إطار منافسات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.