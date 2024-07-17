نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح عملية دقيقة لترقيع طبلة الأذن بتقنية المنظار في تخصصي بريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة في إجراء عملية دقيقة لترقيع طبلة الأذن باستخدام تقنية المنظار. العملية التي أجريت لمريض يعاني من ثقب في طبلة الأذن، تمت بنجاح تام ودون أي مضاعفات تذكر.

وصرح رئيس الفريق الطبي الدكتور أحمد العبدالله، قائلًا: إن هذه العملية تعتبر طفرة نوعية في مجال جراحة الأذن، إذ تتيح تقنية المنظار رؤية أفضل ودقة أعلى في إجراء العمليات الجراحية، مما يساعد في تقليل فترة التعافي وتحسين نتائج العلاج.

وأضاف الدكتور العبدالله: إن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في منطقة القصيم، ويعزز من مكانة مستشفى الملك فهد التخصصي مركزًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة.

ويأمل الفريق الطبي أن تسهم هذه التقنية في تحسين جودة حياة العديد من المرضى الذين يعانون من مشكلات في طبلة الأذن.

من جانبهم، عبر المريض وذووه عن سعادتهم البالغة بنجاح العملية، مؤكدين جودة الخدمات الطبية في المستشفى.