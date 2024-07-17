ولي العهد والرئيس الإيراني: نؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد ولي العهد، والرئيس الإيراني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الطيبة.