نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصارعة ندى مدني تدخل معسكرا مغلقا بأذربيحان قبل المشاركة في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سافرت ندى مدني لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية؛ إلى أذربيجان اليوم الأربعاء؛ للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتضم بعثة منتخب مصر في معسكر أذربيجان بجانب اللاعبة ندى مدني، محمد طلبة المدير الفني؛ ويستمر المعسكر حتى يوم 2 أغسطس المقبل موعد سفر البعثة إلى باريس.

ويواصل الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود خطة إعداد منتخبات مصر المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من أجل الظهور بالشكل اللائق بسمعة المصارعة المصرية صاحبة الإنجازات الأولمبية.

ويخوض ثلاثي منتخب مصر للمصارعة الرومانية عبداللطيف منيع ومؤمن ربيع ومحمود خالد، والمدير الفني كمال عبده معسكرا مغلقا في بلغاريا؛ لينما يخوض منتخب مصر للمصارعة الحرة معسكرا في روسيا يضم الرباعي جمال عبد الناصر وعمرو رضا ومصطفي جبر وضياء جودة.