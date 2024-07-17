نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة السلة.. الاهلي يضم ابرهيم هشام لاعب طلائع الجيش لمدة 4 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الأهلي ضم إبراهيم هشام لتدعيم صفوف فريق السلة لمدة 4 سنوات.

وانضم إبراهيم قادما من صفوف طلائع الجيش، ويشغل مركز صانع الألعاب.

ويعد إبراهيم أولى صفقات سلة الأهلي في الصيف الحالي.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط الموسم الماضي والسوبر المصري، وخسر ألقاب الدوري والكأس، والبطولة العربية.

وودع بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة من ربع النهائي.

وكان الزمالك توصل لاتفاق مع اللاعب، ولكن الأمور المادية عرقلت اتمام الصفقة، ليقرر اللاعب الانضمام إلى النادي الأهلي.