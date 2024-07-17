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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأضاف أن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.

عاجل ورسميا.. الأهلي يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.



ولعب يوسف أيمن مع الدحيل 59 مباراة في كافة المسابقات، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.