نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي وحقيقة مفاوضات الأحمر مع جوهرة الإسماعيلي.. الزمالك يحصل على توقيع صفقات جديدة ويقترب من لاعب جزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" الأربعاء 17 يوليو 2024، جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على قناة شعبي اف ام، أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض رحيل حارس الفريق محمد الشناوي.

وتابع شبانة، أن الشناوي تلقى الفترة الأخيرة العديد من العروض أبرزها من نادي الوحدة السعودي.

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الزمالك يحصل على توقيع صفقات جديدة

أكد محمد صبري، نجم الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب يعمل على إبرام صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد.

وقال محمد صبري في تصريحات عبر برنامج "اللعبة الحلوة" على راديو "أون سبورت إف إم": "مجلس إدارة الزمالك يعمل على ضم العديد من الصفقات في الفترة الحالية، وبالفعل حصلوا على توقيع بعض اللاعبين."

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حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوهرة الإسماعيلي

حسم مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الدخول بشكل رسمي في مفاوضات قوية مع الإسماعيلي للحصول على خدمات عمر الساعي نجم الوسط في الصيف الجاري.

وارتبط اسم عمر الساعي في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بعدما نال إشادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" أن ما يتردد عن الدخول في مفاوضات رسمية مع الإسماعيلي عارِ تمامًا من الصحة حيث لم يحدث أي تحرك حتى هذه اللحظة.

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الزمالك يقترب من هذا اللاعب الجزائرى وموقف سيف الجزيري

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، أن نادي الزمالك يقترب من التعاقد مع اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان، في الميركاتو الصيفي.

وتابع شبانة، أن مسؤولي القلعة البيضاء يرغبون في التعاقد مع لاعب شباب بلوزداد خاصة وأن قيمة الشرط الجزائي بين اللاعب وناديه قيمتها ١٤٠ الف دولاى فقط.

كما أكد شبانة على أن الزمالك مرحب بفكرة رحيل جميع أجانب الفريق وعلى رأسهم الجزيري إذا تقدم بعرض مرضي.

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إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

قررت المحكمة الرياضية الإدارية في إسبانيا إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا، لمدة عامين.

وأكدت متحدثة رسمية باسم المحكمة، اليوم الأربعاء، صدور الحكم، ولكنها قالت إنه ليس ملزمًا بعد، ويمكن الطعن عليه أمام المحكمة، وهو ما يعتزم روشا فعله، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وتأتي هذه الأنباء بعد 3 أيام فقط من فوز المنتخب الإسباني بلقب "يورو 2024" في برلين.

وذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة قضت بالعقوبة على روشا لقيامه بإقالة مسؤول بالاتحاد.

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ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط الفريق، لمدة إضافي حتى عام 2025.

ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس، بيان رسمي يعلن من خلاله تجديد عقد لوكا مودريتش، حيث قال: "اتفق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تجديد عقد قائدنا حتى 30 يونيو 2025".

وتابع البيان: "وصل مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012، وفي مواسمه الاثني عشر التي دافع فيها عن قميصنا، أصبح أسطورة ريال مدريد وكرة القدم العالمية".