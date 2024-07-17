نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. الأهلي يعلن عن صفقة يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يٌعلن النادي الأهلي بعد قليل تعاقده رسميًا مع المدافع المصري يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري.

وخضع يوسف إلى الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة الماضية بعدما تم الاتفاق مع ناديه الدحيل على ضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وسيدعم يوسف أيمن دفاع الأهلي بداية من الموسم المقبل بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر والذي طلب تعزيز صفوف فريقه.

ومن المنتظر أن يقوم النادي الأهلي بالإعلان عن الصفقة بعد قليل.

ولعب يوسف أيمن مع الدحيل 59 مباراة في كافة المسابقات، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.