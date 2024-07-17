مدبولي: مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعليقا على إنشاء الكبارى والمحاور، إنَّ مصر دولة كبيرة والدولة فى احتياج شديد لبناء بنية أساسية لها، وبناء شبكة قوية من الطرق يجنبنا الحوادث.





وأوضح مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الزيادة السكانية فى فترة ما كانت 2.5 مليون نسمة فى العام الواحد وفي الـ10 سنوات مصر زادت 25 مليون نسمة .

وذكر أن الحكومة تحتاج لتدبير 250 مليون دولار شهريًا من العملة الصعبة للأدوية، وسيتم انتهاء أزمة الدواء خلال 3 أشهر.

وتابع: "نعمل على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق فوائد لجميع الشعوب".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من حق مجلس النواب أن يوافق أو يرفض برنامج الحكومة، وملتزمون ببرنامج الحكومة على مدار 3 سنوات.

وفيما يتعلق بصندوق النقد، أوضح: " علاقتنا مع صندوق النقد جيدة ويوم 29 سيتم عرض الموضوع الخاص بمصر".