نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. يحيى جبران يودع جماهير الوداد المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن يحيي جبران عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" مغادرته لفريق الوداد البيضاوي المغربي لخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الكويت الكويتي في الموسم القادم.

في رسالته، أكد أن هذه اللحظة ليست وداعًا نهائيًا، بل مجرد فترة توقف، وأن روابط العشق والحب بينه وبين الوداد لن تتوقف.

وعبّر عن حزنه للرحيل، مشيرًا إلى أن قلبه مليء بالمشاعر الحزينة، حيث كلما اشتد الحب والعشق، اشتد الآلم والحزن.

وأضاف أنه سيظل جزءًا من هذه العائلة الكبيرة التي شهدت إنجازات وأفراحًا وأحزانًا، وأن حبه للوداد لن ينزع من قلبه.

كما وجّه جبران شكره وتقديره إلى جماهير "القلعة الحمراء" على دعمها له خلال مسيرته مع الوداد.