نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى النهاية.. مواعيد المباريات المتبقية لـ الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد إثارة كبيرة في المحطات الأخيرة إضافة للمباريات المؤجلة.

وخرج الفارس الأبيض رقميا من المنافسة بعد تعادل مخيب لامال محبيه، ليكون المنافسة المحلية على لقب كأس مصر، بجانب لقب الكونفيدرالية الذي حصل عليه أمام نهضة بركان.

مواعيد المباريات المتبقية لـ الزمالك في الدوري المصري

ونستعرض في السطور القادمة مباريات الزمالك القادمة والذي يأتي على رأسها الداخلية.

21 يوليو: الداخلية- الزمالك

26 يوليو:الزمالك- بيراميدز

29يوليو: المقاولون العرب- الزمالك

2أغسطس: الزمالك- الجونة

5اغسطس: الزمالك- إنبي

8 أغسطس: زد- الزمالك

14 أغسطس: الزمالك- طلائع الجيش

17 أغسطس: بلدية المحلة- الزمالك

بينما يواجه الزمالك نظيره بروكسي الخميس المقبل الثامن عشر من يوليو في كأس مصر.