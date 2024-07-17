نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركاتو 2024.. الزمالك يقترب من التعاقد مع إسحاق يعقوبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرض أحد وكلاء اللاعبين، انتقال إسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلي إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجدير بالذكر بأن الأيام القليلة الماضية شهدت مفاوضات قوية مع اسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلي للانضمام لصفوف الأبيض خلال الموسم الجديد خصوصا أن اللاعب حر ولم يكلف النادي أي مبالغ لشرائه.



ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تكثيف المفاوضات من إدارة نادي الزمالك لحسم الصفقة، بعد عرض الأمر على جوميز واتخاذ القرار النهائي بشأن يعقوبو.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك يحاول حسم العديد من القضايا خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء عقوبة إيقاف القيد الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب، وذلك قبل فتح القيد بمصر.



ويمتلك إسحاق يعقوبو أحقية الانتقال إلى أي نادي جديد بالميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع البنك الأهلي عقب نهاية هذا الموسم.



أرقام إسحاق يعقوبو صفقة الزمالك المنتظرة

وشارك يعقوبو مع البنك الأهلي في 28 مباراة هذا الموسم، حيث قام بصناعة 7 أهداف، ولم يتمكن من زيارة الشباك.

ولعب إسحاق يعقوبو 177 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالها أربعة أهداف، وساهم في صناعة 25 هدفًا.

وخاض إسحاق يعقوبو 262 مباراة في مسيرته مع جميع الأندية، والتي سجل خلالها خمسة أهداف، وساهم في صناعة 33 هدفًا.

الجدير بالذكر أن إسحاق يعقوبو سبق له وأن لعب بقمصان عدة أندية في الدوري المصري، وفي مقدمتها وادي دجلة والبنك الأهلي، كما لعب بقميص ليرس البلجيكي.