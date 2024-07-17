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أحمد جودة - القاهرة - قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة موعد إقامة مباراة نهائي بطولة كأس الرابطة موسم 2023-2024 بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا حامل اللقب. موعد مباراة نهائي كأس الرابطة بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

ويقام نهائي بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد الدفاع الجوي.

وتنقل مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر شبكة قنوات أون تايك سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.