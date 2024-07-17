البابا تواضروس يلتقي كهنة برنامج «تَمِّمْ خِدْمَتَكَ» لقطاع وسط الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مجموعة من كهنة كنائس قطاع وسط الإسكندرية، من المشاركين في برنامج "تَمِّمْ خِدْمَتَكَ" الخاص بالآباء الكهنة الذين نالوا سر الكهنوت من عام 2012 وما بعده.





بدأ اللقاء بكلمة القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، أعرب خلالها عن تقديره لتشجيع قداسة البابا للآباء الكهنة ودعمه لبرنامج "تَمِّمْ خِدْمَتَكَ"، بينما عرض القس كيرلس فتحي منسق البرنامج البذرة الأولى لفكرة البرنامج وبدايتها في عام 2021 من خلال المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) والذي استمرّ حتى اليوم.





وألقى قداسة البابا محاضرة بعنوان "الكاهن والأبوة" عبّر فيها عن إعجابه بالبرنامج وتأثيره الإيجابي على خدمة الأب الكاهن.

وتحدث قداسته من خلال آيات الأصحاح الأول من رسالة تسالونيكي الأولى، مُوَصِّفًا دور الأبوة في أربع نقاط رئيسية من خلال حروف الكلمة ذاتها:

"أ" أمانة.

"ب" بذل.

"و" وقار.

"ة" هبات سماوية.

وأشار إلى أن روح الأبوة الكاملة المستمرة تحتاج إلى:



1- الوقت المنظم.

2- طاقة العمل.

3- الذاكرة النشطة.

وعقب المحاضرة أدار قداسة البابا حوارًا مع الآباء الكهنة، وحضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

كما التقى البابا تواضروس اليوم القس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية، الذي عرض على قداسته عددًا من الملفات الخاصة بالأمانة، من أبرزها خطة العمل للسنة المقبلة، ورؤية تطوير الخدمات الطبية المختلفة وما تم من إجراءات الحصول على الاعتماد المبدئي للمستشفيات تمهيدًا للدخول في منظومة هيئة التأمين الصحي الشامل.