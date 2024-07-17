خلصت.. موعد انضمام كريستو إلى الصفاقسي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - بات محمد الضاوي كريستو نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على بغد خطوة من الانتقال إلى الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موعد انضمام كريستو إلى الصفاقسي التونسي

وأنهى كريستو في الوقت الحالي إجراءات سفره إلى تونس، من أجل الانضمام إلى صفوف الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتسلم كريستو جواز سفره من الجهاز الإداري في النادي الأهلي من أجل بدء رحلته اليوم بعد توديع مسؤولي القلعة الحمراء.

واتم الأهلي إجراءات انضمام كريستو إلى الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع، حيث وقع على عقد جديد مع المارد الأحمر لمدة موسم واحد.

وسيصل كريستو اليوم إلى تونس للخضوع إلى الفحص الطبي والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع الصفاقسي لى الحصول على مقابل مادي 350 ألف دولار مقابل الموافقة على إعارة النجم التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء مقابل مليون و500 ألف دولار.

جدير بالذكر أن كريستو قد طلب من المدرب السويسري مارسيل كولر الرحيل عقب استبعاده من حساباته بصورة نهائية طوال الموسم، لعدم قناعته بمستواه الفني.