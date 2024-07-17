نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشوار اللقب.. الأهلي يحقق رقمين جديدين في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري المصري، حيث وصل عدد الانتصارات المتتالية إلى 14 فوزًا، معادلًا رقم بيراميدز السابق في هذا الموسم من الدوري.

الأهلي يحقق رقمين جديدين في الدوري المصري

في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17، فاز الأهلي على فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-1 على استاد القاهرة الدولي. سجل الأهداف للفريق الأهلاوي إمام عاشور من ضربتي رأس، واللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

هذا الانتصار شهد تحقيق رقم جديد للأهلي هذا الموسم، حيث سجل الفريق هدفين بضربات رأسية في مباراة واحدة لأول مرة هذا الموسم، مما يبرز تنوع أساليب التسجيل لدى الفريق.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 59 هدفًا في الدوري هذا الموسم، واستطاع الفوز في 20 مباراة من أصل 25 خاضها حتى الآن في المسابقة، مما يعكس التفوق الكبير والثبات الذي يظهره الفريق في المنافسة المحلية.