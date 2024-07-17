شيخ الأزهر: نحرص على دعم المؤسسات الدينية بما يحقق أمن الوطن ‏واستقراره

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جدة - نرمين السيد - شيخ الأزهر والمفتي
وفي بداية اللقاء، أعرب مفتي الجمهورية عن خالص تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر، لعودة فضيلته سالمًا غانمًا من الجولة الناجحة إلى جنوب شرق آسيا، التي ضمَّت ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.
وأكد أن هذه الزيارة عكست الاحتفاء الكبير بالأزهر الشريف وإمامه الكبير عالميًّا، وما يمثله من قيمة علميَّة ودينيَّة كبيرة تمثل مرجعية لكل المسلمين حول العالم، وأنَّ هذه الجولة كانت رحلة موفقة نفع الله بها الأمة الإسلامية، أظهرت أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الرائدة لجميع المؤسسات الدينية حول العالم، وأكَّدت ما لشيخ الأزهر من محبَّة خالصة ومكانة كبيرة في العالم الإسلامي.
ومن جانبه، رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بمفتي الجمهورية في مشيخة الأزهر، معربًا عن خالص دعواته بأن يكلِّل مؤتمر دار الإفتاء بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الأزهر الشريف حريص على دعم جهود المؤسسات الدينية في مصر، بما يحقق أمن الوطن واستقراره وتقدمه، وكذلك دعم جهود المؤسَّسات الدينية والمراكز الإسلامية حول العالم، بما يُسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز الوسطيَّة والاعتدال.
وقدَّم مفتي الجمهورية لفضيلة الإمام الأكبر دعوةً لحضور مؤتمر دار الإفتاء، الذي ينعقد تحت عنوان "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، يومي 29 – 30 من شهر يوليو الجاري.
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