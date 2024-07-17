شيخ الأزهر: نحرص على دعم المؤسسات الدينية بما يحقق أمن الوطن ‏واستقراره

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور شوقي ‏علام، مفتي الديار المصرية؛ للتهنئة بنتائج زيارة شيخ الأزهر لجنوب شرق آسيا. ‏





وفي بداية اللقاء، أعرب مفتي الجمهورية عن خالص تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر، لعودة فضيلته سالمًا غانمًا من الجولة الناجحة ‏إلى جنوب شرق آسيا، التي ضمَّت ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

وأكد أن هذه الزيارة عكست الاحتفاء الكبير بالأزهر الشريف ‏وإمامه الكبير عالميًّا، وما يمثله من قيمة علميَّة ودينيَّة كبيرة تمثل مرجعية لكل المسلمين حول العالم، وأنَّ هذه الجولة كانت ‏رحلة موفقة نفع الله بها الأمة الإسلامية، أظهرت أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الرائدة لجميع المؤسسات الدينية حول العالم، ‏وأكَّدت ما لشيخ الأزهر من محبَّة خالصة ومكانة كبيرة في العالم الإسلامي.‏

ومن جانبه، رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بمفتي الجمهورية في مشيخة الأزهر، معربًا عن خالص دعواته بأن يكلِّل مؤتمر دار ‏الإفتاء بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الأزهر الشريف حريص على دعم جهود المؤسسات الدينية في مصر، بما يحقق أمن الوطن ‏واستقراره وتقدمه، وكذلك دعم جهود المؤسَّسات الدينية والمراكز الإسلامية حول العالم، بما يُسهم في نشر رسالة الإسلام ‏السمحة وتعزيز الوسطيَّة والاعتدال.‏

وقدَّم مفتي الجمهورية لفضيلة الإمام الأكبر دعوةً لحضور مؤتمر دار الإفتاء، الذي ينعقد تحت عنوان "الفتوى والبناء الأخلاقي ‏في عالم متسارع"، يومي 29 – 30 من شهر يوليو الجاري.‏