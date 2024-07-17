رئيس الوزراء: الدولة وضعت خطة بشأن الكهرباء في صيف 2025

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء اليوم ناقش عدد من الملفات المهمة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، معلنا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من الأحد المقبل، ولكن من الوارد أن يحدث مشكلة فى منطقة ما بسبب مشكلة فنية وهذا أمر يحدث فى كل دول العالم.





وأضاف مدبولي فى المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء: "نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال"، موضحا أنه وجه الوزراء المعنيين بوضع خطة للاحتياطات اللازمة تحسباً لحالة ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة. وأوضح أنه تم وضع خطة للصيف المقبل 2025 نستهدف فيها من 3 لـ4 جيجا، وإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة.

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