لابيد يطالب نتنياهو بعدم السفر إلى واشنطن قبل الإفراج عن المحتجزين في غزة

جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعدم السفر إلى واشنطن قبل الإفراج عن المحتجزين في غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو، إن جنودنا في العمليات العسكرية بغزة يواجهون مخاطر أكبر من الخطر الذي تواجهه. كما طالب لابيد نتنياهو بالاستقالة من رئاسة الحكومة، متهما إياه بعدم الشعور بالمسؤولية.

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