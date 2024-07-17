نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يحدد سعر هدف الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن الطلبات التي حددها أستون فيلا الإنجليزي من أجل الموافقة على رحيل نجمه الفرنسي موسى ديابي إلى الاتحاد السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي.



وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إكس أن أستون فيلا يريد عرض من الاتحاد تبلغ قيمته 55 مليون يورو من أجل شراء موسى ديابي.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا يعتبر موسى ديابي لاعبًا مهمًا في الفريق ولكن ستستمر المفاوضات مع الاتحاد.



وأوضح فابريزيو رومانو أنه هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من المفاوضات من جانب موسى ديابي فيما يتعلق بالاتفاقية المالية وتفاصيل عقده.



ولفت فابريزيو رومانو أن ديابي البالغ من العمر 25 عامًا انضم إلى أستون فيلا في صيف 2023 قادمًا من باير ليفركوزن وخاض معه 54 مباراة في جميع البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن ديابي يرتبط بعقدٍ يستمر مع أستون فيلا حتى يونيو 2028 وتبلغ قيمته السوقية نحو 55 مليون يورو وفقا لبيانات موقع ترانسفير ماركت.