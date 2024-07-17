‏الملك تشارلز الثالث يلقي "خطاب الملك" لاستعراض الخطوط العامة لسياسة الحكومة البريطانية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن ‏الملك تشارلز الثالث سيلقي "خطاب الملك" لاستعراض الخطوط العامة لسياسة الحكومة البريطانية.

وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أول اجتماع لمجلس الوزراء، حيث تواجه حكومته الجديدة التحدي الهائل المتمثل في إصلاح الكثير من المشاكل الداخلية، وكسب تأييد الجمهور الذي سئم من سنوات من التقشف والفوضى السياسية والاقتصاد المنهك.

ورحب ستارمر بالوزراء الجدد حول الطاولة في 10 داونينغ ستريت، وقال "أمامنا قدر كبير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لذا علينا الآن أن نواصل عملنا".

كما حصد حزب العمّال 412 مقعدا، أي أكثر من المقاعد الـ326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل حكومة بمفرده.

والعدد أقل بقليل من النتيجة التاريخية التي سجلها توني بلير العام 1997 بحصول الحزب يومها على 418 مقعدا.