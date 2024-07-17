نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة "مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" تدعو لمقاطعة حفل "بلونديش" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعت حملة "مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" اللبنانيين، إلى مقاطعة حفل الـDJ الكندية فيف آن باكوس والمعروفة باسم Blondish، المقرر في 27 يوليو الجاري.

وعزت الحملة دعواتها للمقاطعة إلى أن الشركة التي تنظم الحفل الموسيقى المزمع في ملهى AHM، هي شركة ABRACADABRA LIFE LIMITED التي تملكها "بلونديش" مع شريكتها الإسرائيلية Liana Hillison.

وأكدت الحملة "رفضها القاطع قدوم بلونديش إلى بيروت"، داعية الشعب اللبناني إلى مقاطعة الحفل.

وأوضحت الحملة، أن "المشكلة مع هذه الفنانة لا تقتصر فقط على مواقفها الداعمة والمؤيدة لإسرائيل أو في زياراتها المتكررة إلى هناك لإحياء الحفلات، بل تنسحب إلى أن الشركة القيمة على حفلتها"، وأضافت في هذا السياق أن "بلونديش تخطط بكل وقاحة للقدوم إلى لبنان وقبلها إلى مصر لإقامة حفلاتها، تحت رعاية شركة تملكها إسرائيلية