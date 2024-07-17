جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

قال القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة "الأونروا"، إن منشآت الوكالة تعمل على تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين ولا يجب أن تكون أهدافا عسكرية.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الإسرائيلية دمرت البنية التحتية في قطاع غزة.. والقصف طال المستشفيات. كما أكد أن هناك أكثر من 195 موظفا تابعا للوكالة قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة. وأوضح أن الوكالة لديها 10 مراكز صحية في عدة مناطق بغزة تقدم الخدمة الطبية للمدنيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأونروا: الحرب دمرت البنية التحتية في غزة.. والقصف طال المستشفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.