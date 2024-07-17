نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبيك مارسيليا الفرنسي يضم جناح مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية عن حسم أولمبيك مارسيليا الفرنسي صفقة أنتقال اللاعب الإنجليزي ماسون جرينوود في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الاتفاق تم بين مانشستر يونايتد ومارسيليا علي ضم جرينوود مقابل 30 مليون جنية أسترليني بالإضافة إلي 50% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

وأضافت أن ماسون جرينوود سيصل إلي مدينة مارسيليا خلال الساعات القادمة لاجراء الفحوصات الطبية والاعلان الرسمي عن الصفقة.

مارسيليا يحسم صفقة انتقال ماسون جرينوود

وأفادت التقارير أن الجناح الإنجليزي سيوقع علي عقود أنتقاله إلي الفريق الفرنسي حتي عام 2029.

وانتقل الانجليزي جرينوود البالغ من العمر 22 عامًا، إلى صفوف خيتافي الاسباني الموسم الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وشارك مع الفريق الإسباني الموسم الماضي في 36 مباراة، أحرز خلالهم 10 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

