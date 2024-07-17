نشكركم على متابعتكم خبر محمد الشرقي يزور عددا من كبار المواطنين في منازلهم بمختلف مناطق الإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 05:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عددا من كبار المواطنين في منازلهم بمختلف مناطق الإمارة.

وبحسب “وام”، زار سموه كلا من السيد سعيد سلطان بن شاهين اليعربي في مدينة الفجيرة، والسيد سعيد عبدالله شميس الحفيتي في منطقة مسافي، والسيد سعيد محمد سالم الزحمي في منطقة ثوبان بالإمارة.

وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية حول مختلف المواضيع الاجتماعية، واطمأن على صحتهم وأحوالهم، متمنيا سموه لهم موفور العافية.

وتأتي زيارات سموه تأكيدا لقيم التواصل والتلاحم التي تنتهجها دولة الإمارات، وأهمية ترسيخها لدى الأجيال في المجتمع، وتعزيز مكانة كبار المواطنين في الدولة باعتبارهم مدارس العطاء والخبرات واستلهام دروس العزيمة وقوة الإرادة نحو المستقبل.

رافق سموه، في الزيارات، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.