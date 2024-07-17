نشكركم على متابعتكم خبر جرت له مراسم استقبال رسمية .. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الإندونيسي في قصر الوطن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 05:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وبحسب “وام”، جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية، لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الرئيس جوكو ويدودو، كما قدمت فرق الفنون الشعبية عروضها التراثية احتفاء بزيارة فخامته.

ولدى وصول الموكب إلى القصر، حلق فريق “فرسان الإمارات” الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة لعلم إندونيسيا.

وقد كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، وسعادة عبدالله الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويرافق فخامة الرئيس الإندونيسي، وفد يضم معالي كل من، لوهوت بنسار فاندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، وريتنو مارسودي وزيرة الشؤون الخارجية، ومحمد باسوكي هاديمولوغونو وزير الإسكان والأشغال العامة، وايريك توهير وزير المؤسسات للمملوكة للدولة، وسعادة حسين باقيس سفير إندونيسيا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في إندونيسيا.