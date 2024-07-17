نشكركم على متابعتكم خبر بعثة دولة الإمارات في أوتاوا تُحذر المواطنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حذرت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوتاوا المواطنين المتواجدين في كندا بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة.

وعبر حسابها في “إكس”، نشرت البعثة:” تهيب بعثة دولة الإمارات فى أوتاوا مواطنى الدولة المتواجدين في كندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة والفيضانات المتوقعة فى مناطق مختلفة من البلاد. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0007180024 أو 0097100044444 والتسجيل في خدمة تواجدي “.