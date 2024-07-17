نشكركم على متابعتكم خبر “دبي الجنوب” تعلن انتهاء المرحلة الأولى من تجارب السيارات ذاتية القيادة بنجاح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي في دبي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الدولة بالشراكة مع “إيفوكارغو”.

وبحسب “وام”، أجريت التجارب على طريق محدود داخل منطقة مغلقة في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، فيما تولت شركة “إيفوكارغو” إجراء التجارب بهدف التحقق من الأجهزة والبرامج والمكونات لمنصة المركبة الكهربائية غير المأهولة “EVO.1”، في المنطقة اللوجستية.

وتضمنت التجارب، اختبار التنقل ذاتي القيادة للمنصة على طريق محدد مسبقاً، مع التركيز بشكل خاص على اختبارات الأمان في سيناريوهات حركة المرور المختلطة التي تشمل وجود مشاركين آخرين على الطريق ذاته، مثل السيارات والشاحنات والمشاة.

وساعدت هذه الاختبارات على قياس مدى نجاح المركبة في اكتشاف الأشياء والوقاية من الحوادث، فضلاً عن تجنب الاصطدام بالعوائق المتحركة، والتأكد من وظائف التوقف في حالات الطوارئ.

وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي وقدرته على القيام بعملية الاصطفاف والرجوع إلى الخلف والانعطاف.

وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة عن بعد والتحكم، وبعد الانتهاء من تلك الاختبارات، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات فشل أو ظروف غير طبيعية من قبل أي أطراف معنية.

وقامت “إيفوكارغو” بإعداد تقرير شامل يشرح بالتفصيل نتائج التجارب عبر مرحلتين.. فيما تضمنت المرحلة الثانية أداء منصة “EVO.1” لمهام نقل البضائع على طريق عام في منطقة مغلقة.

وخضعت قدرة النظام الأساسي للاختبار للتأكد من مدى استجابتها للبيئة المحيطة في حركة المرور المختلطة على نطاق واسع ، ومدى قابليتها لتلبية معايير الاعتماد العالية.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: هذا الإنجاز يعد دليلاً على التزام دبي الجنوب بالتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في جعل دبي مركز لوجستي عالمي بارز، مشيرا إلى أن التعاون مع ‘إيفوكارغو‘ أسهم في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال، كما مهّد الطريق لإحراز المزيد من التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة.

وأضاف : في الوقت الذي نتطلع فيه نحو المستقبل، فإننا على يقين تام من أن المركبات ذاتية القيادة ستلعب دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاعنا، إلى جانب تعزيز كفاءته، وتقليل البصمة الكربونية الإجمالية، وصولاً إلى بنية تحتية لوجستية مستدامة ومتقدمة من مختلف النواحي التقنية، لتعود بالخير على دبي والإمارات عموما.

وقال الدكتور أحمد العنسي، المدير التنفيذي لشركة “إيفوكارغو”: تهدف التجارب إلى استقطاب المزيد من العملاء والاستثمارات الجديدة إلى منطقة الخليج، ومساعدة دولها على تحقيق الريادة المستقبلية في هذا المجال، ونقف في طليعة مزوّدي خدمات نقل البضائع باستخدام مركباتنا الكهربائيّة ذاتيّة القيادة.

يذكر أن دبي الجنوب و “إيفوكارغو” قد اتفقتا على إطلاق أولى تجارب المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في الإمارات، وتتماشى هذه الاتفاقية مع التزام الإمارات إزاء بناء مستقبل مستدام للمنطقة.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2022 لترسيخ هذه المبادرة المهمة.

وتعدّ هذه المبادرة جزءاً من رؤية دبي طويلة المدى لتحويل 25 في المائة من إجمالي وسائل النقل إلى سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي 22 مليار درهم سنوياً من الإيرادات الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وقد صنفت الأمم المتحدة الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي كنموذج يحتذى به لمدينة ذكية ومستدامة ومرنة، مما يجعلها الموقع المثالي لهذه المبادرة، ومن المتوقع أن يكون المشروع من بين الأوائل من نوعه على مستوى العالم، مما يمثل علامة فارقة في مستقبل التنقل.

وتم إطلاق دبي الجنوب في عام 2006 كمشروع تابع لحكومة دبي، وتمثل مدينة سريعة النمو ذات مخطط رئيسي تغطي مساحة 145 كيلومترا مربعا.

وتعتبر دبي الجنوب مساهماً رئيسياً في النمو الاجتماعي والاقتصادي في دبي والإمارات العربية المتحدة، وهي مركز تجاري وسكني عالمي، كما تقدم مزايا المنطقة الحرة الملائمة للأعمال فضلا عن توفيرها مجموعة متنوعة من المجتمعات السكنية والمتعددة الاستخدامات لتناسب أنماط الحياة المختلفة.