نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات والفلبين تعقدان الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة في مجال القوى العاملة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحثت دولة الامارات، وجمهورية الفلبين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد البشرية والقوى العاملة بمختلف فئاتها.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة في مجال القوى العاملة والعمالة المساعدة، الذي انعقد في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، برئاسة سعادة شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وفيليسيتاس كيو باي، وكيلة وزارة العمال المهاجرين لشؤون التوظيف والرعاية الاجتماعية للعمال في الخارج.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أحدث التغييرات التشريعية الناظمة لعلاقات العمل والعمالة المساعدة في الدولة، ومن ضمنها أنظمة الحماية الاجتماعية التي تضمنها قوانين العمل، والمبادرات المرتبطة برفاهية وجودة حياة العمالة، والآليات السليمة لتقديم ومعالجة الشكاوى العمالية، بالإضافة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة.

حضر الاجتماع، سعادة عبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد للعمالة المساعدة، بينما حضره من الجانب الفلبيني سعادة ألفونسو فيرديناند سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، وسعادة ماردوميل سيلو ميليكور مساعد وزير الخارجية الفلبيني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وسعادة ماريو زينامبان، الوكيل المساعد للسياسات والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.