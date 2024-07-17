‏يديعوت أحرونوت: قلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من محاولة إيران تجنيد اليهود المتدينين

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة ‏يديعوت أحرونوت، بقلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من محاولة إيران تجنيد اليهود المتدينين.

وفي وفت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.