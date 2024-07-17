عاجل.. رئيس الوزراء يعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء الأحد المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على حل أزمة انقطاع التيار الكهرباء بالكامل.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "مع نهاية العام الأزمة ستكون بإذن الله قد تم حلها، وأعد المواطن المصري أننا سنعمل على قدم وساق بعد شهور الصيف للتقليل من تخفيف الأحمال لحل الأزمة بالكامل قبل نهاية العام".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم وقف تخفيف الأحمال اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 21 أغسطس على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة.