بالخطوات البسيطة.. إجراءات التقديم للإلتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:31 مساءً - تتيح الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية عبر الإنترنت من خلال الرابط “www.tansiq.mod.gov.eg”؛ بدء تسجيل البيانات الإبتدائية إعتباراً من يوم الخميس الموافق 18/ 07 / 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 15 /09/ 2024 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً.

خطوات التقديم للإلتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية:

الثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2023 م بدءً من يوم 18/7 وحتى 11/8 /2024 , وحملة المؤهلات العليا " المحاربين " بدءً من 18/7 وحتى 15/9/2024.الثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2024 بدءً من 12/8 وحتى 15/9 /2024.سيتم فتح باب التسجيل على الموقع بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بـ (72) ساعة.سيتم إتاحة التسجيل لطلبة الثانوية العامة ( الدور الثانى ) على موقع التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية بعد ظهور نتيجة الدور الثانى ب (72) ساعة .سيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 07 / 2024 م وحتى يوم الخميـــس الموافـــــق 19 /09 /2024 م.يجب مراعاة توقيت السحب للطلبة الحاصلين على الثانوية عام 2023 أو عام 2024 .سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف.كما سيتم تصحيح وإعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية للناجحين والراسبين أيضاً .