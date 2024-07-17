مدبولي: نستورد شحنات وقود كبيرة تمكننا من تجاوز أزمة تخفيف الأحمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:31 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاتفاق على أن المؤتمر الصحفي سيعقد بصورة منتظمة، عقب اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، واليوم تمت مناقشات عديدة في القضايا الأساسية المهمة التي تخص المواطن، ووعدنا بالتدخل في هذا الموضوع، ونستورد شحنات وقود كبيرة تمكننا من تجاوز هذه الأزمة.

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعرض على قناة «إكسترا نيوز»، قال "مدبولي": «طلبت من وزراء الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول يكونوا معنا، عندما تحدثنا عن موضوع أزمة انقطاع الكهرباء أو تخفيف الأحمال».

وأكمل: «وكان هناك وعد بأننا نبدأ اعتبارا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو، في إيقاف خطة تخفيف الأحمال لفترة الصيف، تحسبا لدرجات الحرارة المرتفعة غير المسبوقة التي واجهناها ونواجهها، ومتوقع أن نواجهها، واهتماما منا بأننا نريد أن نخفف من وطأة هذه الأزمة ومعاناة المواطن فيها».