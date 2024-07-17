نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة دمياط تستقبل أفلام "السينما في كل مكان" الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد جولة في محافظة المنيا وأسيوط، يصل برنامج "السينما في كل مكان" تحت رعاية السفارة الأمريكية إلى محافظة دمياط في 18 يوليو ليقوم بعرض عدد من الأفلام المستقلة والقصيرة المتميزة مجانا في مركز الزيتون لحقوق الطفل ودعم المرأة.

ويقوم البرنامج بعرض الأفلام A concerto is conversation وChromosome 19 وBlack Santa وMenagerie وELI في دمياط. وعلى سبيل المثال يتناول فيلم Chromosome 19 أو "كروموزوم 19 " كيفية تحقيق مساحات التفاهم المشتركة في المجتمع وبث روح التسامح به ونبذ التعصب.

ومن خلال برنامج عرض الأفلام الأمريكية American Film Showcase وهو البرنامج الرائد في مجال دبلوماسية الأفلام، قامت السفارة الأمريكية بالشراكة مع شركة "الفن في كل مكان" بإطلاق برنامج السينما في كل مكان والذي يعرض أفلامه في عدد من المحافظات مثل المنيا وأسيوط ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية. وقد تم الافتتاح في محافظة المنيا في 11 يوليو بينما سيقام ختام البرنامج في 26 يوليو الجاري في محافظة الإسكندرية.