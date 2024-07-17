كامل الوزير: تطوير البنية الأساسية ضرورة لنهضة مصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:14 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن تطوير النقل يُعد محوراً رئيسياً ضمن مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، موضحا أن الدولة وضعت خلال العشر سنوات الماضية خطة طموحة لتطوير هذه البنية، بهدف تحقيق نهضة شاملة تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.

وأشار الوزير خلال لقاءه على قناة اكسترا نيوز، إلى أن تطوير الطرق والبنية الأساسية كان ضرورياً لتحقيق التنمية في مناطق مختلفة، موضحاً: “لم يكن بإمكاننا التوسع في الزراعة بالضبعة دون إنشاء محور الضبعة، أو الزراعة في شرق العوينات دون طرق ومطارات مناسبة. وكذلك، لا يمكن نقل الحاصلات الزراعية من توشكى بدون شبكة سكك حديدية فعالة”.

واستشهد الوزير بتجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أُنشئت بنية أساسية قوية قبل بناء المصانع. مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في مشروعات النقل الحيوية، مثل مشروع القطار الكهربائي LRT، الذي انتهت مرحلتين منه، وتعمل حالياً على استكمال المرحلتين المتبقيتين، إضافة إلى مشروعات المونوريل والقطار السريع وتطوير السكك الحديدية في الموانئ الجافة.

وأوضح الوزير أن العمل في هذه المشروعات لا يهدف فقط إلى عدم إهدار الأموال المستثمرة، بل يأتي ضمن خطة استراتيجية لتحقيق أهداف محددة.