صادرات جهينه تنمو 175% إلى 787 مليون جنيه في الربع الأول

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 09:18 صباحاً - محمد أحمد – نمت صادرات جهينه للصناعات الغذائية بنسبة 175% الربع الأول من العام 2024 مسجلة 787 مليون جنيه، بحسب بسنت فؤاد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة.

وأرجعت فؤاد، خلال جولة تفقدية بمصنع الشركة اليوم، هذه الزيادة إلى “استدامة جودة وسلامة عمليات التصنيع والتي مكنت جهينه من التوسع وزيادة حصتها التصديرية”.

وأشارت إلى أن هذا التطور سيعزز من جهود الشركة في فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق تواجدها في العديد من الدول ما يسهم في دفع الصادرات المصرية.

ولفتت إلى فؤاد إلى أن الشركة طرحت منتجا جديدا “مكس”، الذي يحتوي على 30% سكر أقل، في ظل مساعيها لمراعاة جميع متطلبات العملاء.

وأكدت أهمية العملية التقنية الدقيقة في تصنيع وتعبئة منتجات الألبان، مشيرة إلى مرور العمليات التصنيعية بعدة مراحل ومنها الرقابة التكنولوجية الصارمة التي تنفذ عبر مراحل آلية معقمة للحفاظ على جودة المنتجات وضمان سلامتها.

ونبهّت إلى اهتمام الشركة بتطبيق نظم إدارة الجودة وسلامة الغذاء، مع الالتزام بالوقاية من الإصابات والأمراض والتلوث البيئي في جميع إدارات ومصانع الشركة.