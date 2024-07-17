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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 770 ألف طن قمح روسي وبلغاري في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 11:12 صباحاً - محمد أحمد – تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 770 ألف طن قمح روسي وبلغاري من خلال ممارسة دولية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، أن الكمية تتضمن 720 ألف طن قمح روسي و50 ألف طن قمح بلغاري.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
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