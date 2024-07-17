نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يتوقف انجاز النجم الصاعد الإسباني لامين يامال، عند تحقيق عدد من الأرقام القياسية في مشوار منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) فحسب، بل كان أيضا نجما بارزا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت منصة (تيك توك) أن مقاطع الفيديو الخاصة بلامين يامال /17 عاما/ حظيت بأكثر من 170 مليون مشاهدة خلال البطولة القارية، التي استمرت شهرا، وهو أكثر بكثير من أي لاعب آخر.

وفيما يتعلق بالمنتخبات الـ24 التي شاركت في البطولة، تصدرت ألمانيا المضيفة القائمة بـ374 مليون مشاهدة كان معظمها مقاطع فيديو لجمال موسيالا وتوني كروس.

وجاءت فرنسا في المركز الثاني بـ241 مليون مشاهدة، متقدمة على إنجلترا، الحاصلة على وصافة البطولة، التي نالت 184 مليون مشاهدة.

في المقابل، جاء المنتخب الإسباني المتوج باللقب في المركز السابع بـ51 مليون نقرة.

وأشارت تيك توك إلى أن مشاهدات المحتوى المتعلق باليورو بشكل عام كانت قريبة من 5ر3 مليار.