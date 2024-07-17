مهرجان العلمين الجديدة.. طقس ممتع رغم الموجة الحارة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:30 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، على مدينة العلمين الجديدة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، أن طقس مدينة العلمين يتسم باعتدال، حيث تسجل العظمى هناك 31 درجة مئوية، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة لا يؤثر على الأجواء للمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت غانم أن طقس العلمين، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة على كل المحافظات والرطوبة، ما زال هو الأفضل بين المحافظات، خاصة وأن المدن الساحلية عمومًا تتسم بأجواء معتدلة، لافتة إلى أن هناك اعتدالًا في حركة البحار سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، موضحة أن نسيم البحر والنشاط النسبي للرياح يعمل على تلطيف الأجواء بشكل كبير، مشددة على أن اليوم يشهد بداية ارتفاعات تدريجية لموجة شدشدة الحرارة تضرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.