الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة بدمياط من شخص تعدى على شقيقها بسلاح أبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تضمناً شكوى من سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط، بتضررها من شخص له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة أعمال بلطجة والتعدى بالضرب على شقيقها بسلاح أبيض وإحداث إصابته.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات جيرة بين الشاكية ووالدها "مالك ورشة، وشقيقها، وبين المشكو فى حقه، تعدى خلالها المشكو فى حقه على شقيق الشاكية بسلاح أبيض محدثاً إصابته بجرح قطعى وكدمات، وقام بإلقاء زجاجة بها مادة قابلة للإشتعال بالورشة ملك والدها، وفى وقت لاحق حدثت مشاجرة بين شقيق الشاكية والمشكو فى حقه تعديا خلالها كل منهما على الآخر، ومحرر محضرين بالواقعتين بمديرية أمن دمياط.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.